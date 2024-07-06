Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В честь столицы: сколько людей с именем Астана проживают в Казахстане

В честь столицы: сколько людей с именем Астана проживают в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 08:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Бюро национальной статистики рассказали, что в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана. Преимущественно носят это имя мужчины - 17 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Бюро, казахстанцев с данным именем можно встретить в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу, также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Также есть ряд имен, имеющие в составе название столицы. Это - Астанабек, Астанадин, Астанай, Астанакул, Астанали, Астанахан, Астанат, Ерастанахан, Нұрастана, Саммидастана, Элин Астана, Ару-Астана.

Ранее в Бюро нацстатистики сообщили, сколько всего человек проживает в Казахстане.

Читайте также

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 июля
В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 июля
В Сети завирусилось видео с полицейским, укрывшим зрителя на стадионе от дождя
В Сети завирусилось видео с полицейским, укрывшим зрителя на стадионе от дождя
Атырауская область, лягушки, паводки-2024
Тысячи лягушек оккупировали село в Атырауской области
Елена Вебер
Астана Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Сильные дожди, очаговый град и 40-градусная жара ожидаются в Казахстане
Сильные дожди, очаговый град и 40-градусная жара ожидаются в Казахстане
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Токаев подписал закон по декриминализации экономических правонарушений
Токаев подписал закон о декриминализации экономических правонарушений
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: