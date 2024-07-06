В честь столицы: сколько людей с именем Астана проживают в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Бюро национальной статистики рассказали, что в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана. Преимущественно носят это имя мужчины - 17 человек, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Бюро, казахстанцев с данным именем можно встретить в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу, также в городах Астана, Алматы и Шымкент.
Также есть ряд имен, имеющие в составе название столицы. Это - Астанабек, Астанадин, Астанай, Астанакул, Астанали, Астанахан, Астанат, Ерастанахан, Нұрастана, Саммидастана, Элин Астана, Ару-Астана.
Ранее в Бюро нацстатистики сообщили, сколько всего человек проживает в Казахстане.
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