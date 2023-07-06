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Опубликован календарь игр сборной Казахстана по футзалу на пути к ЧМ-2024

Футзал Календарь ЧМ-2024 Фото: Instagram/kff_team_futsal
Казахстанская дружина по футзалу узнала ближайший календарь своих матчей в отборочном цикле на мировое первенство 2024 года. На пути к футзальному мундиалю, который пройдет через год в Узбекистане, казахстанцы встретятся с Голландией, Азербайджаном и Румынией, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба Ассоциации футзала РК, казахстанская команда, руководимая Пауло Рикардо Кака, начнет свой шестиматчевый турнир на выезде: "15 сентября мы сыграем с Голландией, а 20-го сентября примем на своем паркете Румынию, 6 октября встречаемся в гостях со сборной Азербайджана. И на этом заканчивается первый круг данных отборочных состязаний". Казахстанцы в мировом рейтинге к данному моменту занимают четвертую строчку, Азербайджан (7), Румыния (13) и Нидерланды (18).

Вторая стадия квалификационного турнира стартует 11 октября, когда казахстанские футзалисты померятся силами на своей арене с Азербайджаном. Далее у нас еще одна игра, 14 декабря встречаемся дома с Голландией. И завершаем этот отборочный цикл в гостях, 20 декабря играем с Румынией.

Лучшая команда из этого квартета сразу получит путевку на ЧМ-2024, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан). А сборная, занявшая второе место в квалификационном турнире, будет иметь шанс сразиться на стадии плей-офф.

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