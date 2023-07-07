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Световое шоу дронов наблюдали астанчане

шоу дронов Фото: скриншот видео
Компания "Геоскан-Казахстан" с гордостью объявляет о проведении уникального светового шоу дронов в рамках празднования 25-летия города Астаны. Мероприятие стало одним из главных событий города для всех жителей и гостей столицы, сообщает Zakon.kz.

Сотни дронов, всего 500 штук, взлетели в небо над Дворцом мира и согласия, создавая великолепные световые фигуры, которые отразили богатую культурную и архитектурную историю Казахстана. В шоу вошли изображения узнаваемых культурных символов, знаменитых сооружений города, а также орнаменты, расцветающие в небесах.


"Наша команда трудится над созданием захватывающих визуальных эффектов, которые поразят и вдохновят зрителей. Мы надеемся, что световое шоу дронов станет незабываемым событием для всех, кто присоединится к празднованию этого особенного момента в истории Астаны". Гендиректор "Геоскан-Казахстан" Сергей Крыцкий

Ранее сообщалось, что в Астане открыли новый парк аттракционов.

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