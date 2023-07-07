Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В США ученые оценили влияние веса на риск преждевременной смерти

исследование Фото: pixabay
Ученые из Университета Рутгерса выяснили, что большинство людей с избыточным весом могут иметь такую же смертность, как и люди с нормальным весом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLOS ONE, в опросе участвовали 554 332 взрослых американцев за 1999-2018 годы и Национального индекса смертности США за 2019 год.

Уточняется, что для оценки наличия избыточного веса ученые использовали индекс массы тела (ИМТ) – показатель, который зависит от роста и веса. В среднем участникам было 46 лет, 50% составили женщины. За средний период наблюдения 9 лет и максимальный период наблюдения 20 лет исследователи зарегистрировали 75 807 смертей.

Результаты опроса показали, что молодые люди имели одинаковый риск смерти при любом ИМТ между 22,5 и 27,4. При этом ИМТ выше 25,0 считается признаком избыточного веса. У взрослых с ожирением (ИМТ 30 и выше) риск смерти был выше на 21-108%, чем у их сверстников с нормальным весом.

Между тем, у пожилых людей диапазон ИМТ, при котором риск смерти был умеренным, оказался еще шире: 22,5 до 34,9. Это может означать, что пожилые люди могут иметь средний риск смерти даже при умеренном ожирении.

Тем не менее, хорошо известно, что повышенный ИМТ может способствовать развитию ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы заключили, что необходимы дальнейшие исследования для оценки не только веса, но и состава тела (соотношения мышечной и жировой ткани) и образа жизни на риск смерти и болезней сердца.

Ранее ученые из Школы Рутгерса выяснили, что физическая активность даже без похудения может значительно улучшить контроль уровня сахара у больных диабетом 2 типа.

Читайте также

Последствия мощной вспышки на Солнце: на Земле ожидаются магнитные бури

Чем полезнее вечерние тренировки

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне
Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления