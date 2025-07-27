Какие события удваивают риск преждевременной смерти

Специалисты Орхусского университета выяснили, что у тех, кто тяжело переживает утрату близкого человека, риск преждевременной смерти остается повышенным в течение 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Frontiers in Public Health, в исследовании приняли участие 1735 человек в возрасте 63 года, все они ранее пережили смерть одного из родственников.

Уточняется, что насколько чувствительны добровольцы оказались к утрате с помощью Prolonged Grief-13 Scale – шкалы для оценки симптомов пролонгированного расстройства горя (ПРГ). Выяснилось, что у тех, кто испытывал выраженное и продолжительное горе, вероятность умереть в течение последующих десяти лет была в два раза выше по сравнению с теми, кто скорбел меньше.

"Мы ранее уже связывали интенсивное горе с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и даже суицида", – рассказала ведущий автор исследования доктор Метте Кьергаард Нильсен.

Специалисты пришли к выводу, что у большинства тех, кто сильнее всего переживал утрату, уже до смерти близкого были диагностированы психические расстройства и назначено соответствующее лечение.

Ученые отмечают, что сильное горе также способно вызвать синдром "разбитого сердца" или стресс-индуцированную кардиомиопатию. Это острое, порой смертельно опасное состояние развивается как реакция на резкий выброс гормонов стресса. При этом часть сердца временно утрачивает способность эффективно перекачивать кровь, что вызывает симптомы, схожие с инфарктом.

В отличие от классического сердечного приступа, при синдроме разбитого сердца артерии не блокируются, однако угроза жизни сохраняется.

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