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За самодельный клаксон привлекут водителя в Атырауской области

За самодельный клаксон привлекут водителя в Атырауской области Фото: Zakon.kz
Полицейские Атырауской области вычислили водителя, который установил на своей ГАЗели самодельное сигнальное устройство. Нарушителю грозит штраф, сообщает Zakon.kz.

В селе Кокарна Курмангазинском районе Атырауской области сотрудники полиции выявили нарушения у водителя грузовика. Дело в том, что в нарушение норм закона, мужчина установил на автомобиль самодельный сигнал, пишет ATPress.

"В ходе проверки в автомобиле водителя транспортного средства 1999 г.р. было обнаружено звуковое устройство, в отношении которого был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 603 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации), собранные документы направлены в специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау". Пресс-служба ДП Атырауской области

Согласно законодательству, водителю грозит штраф до 25 МРП, это чуть более 86 тысяч тенге.

6 июля в микрорайоне Таугуль города Алматы на местную жительницу упал внедорожник. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

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