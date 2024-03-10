Водитель не спал сутки за рулем и погиб при ДТП в Атырауской области

9 марта на трассе в Атырауской области погиб 24-летний водитель ГАЗели, который, по словам полицейских, управлял автомобилем около суток без отдыха, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло около 07:00 на 74 километре трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу: столкнулись ГАЗель и КАМАЗ. После ДТП оба авто загорелись, а молодой водитель погиб, пишет Lada.



После аварии полицейские, изучив время движения автомобиля, установили, что водитель ГАЗели без отдыха в течение суток ездил по маршрутам Актау – Уральск, Уральск – Атырау.

Полицейские напомнили, что при управлении автомобилем важно быть физически подготовленным, в дальних поездках необходимо отдыхать в кемпингах вдоль трассы.





"Водители обязаны помнить, что они несут ответственность за здоровье и жизнь свою и других", – обратились полицейские.

6 марта на трассе Актобе – Астрахань столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизни восьми человек.

