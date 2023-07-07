Родное село Скриптонита переименовали

В Павлодарской области принято решение о переименовании поселка Ленинский. Село знаменито тем, что в нем родился знаменитый репер Скриптонит, сообщает Zakon.kz.

В Павлодарском маслихате прошла четвертая сессия, во время которой, среди прочих, рассмотрели вопрос о переименовании поселка Ленинский. Жители аула проголосовали за переименование еще 29 апреля, отмечают в отделе культуры и языков Павлодара, пишет Ertis.kz.

"На собрании местного сообщества поселка Ленинский предлагалось несколько вариантов названия, в том числе Казангап би. Сорок девять же человек, а это большинство, проголосовали за название Атамекен. Мы спросили у жителей поселка Ленинский, как они относятся к переименованию". Айгуль Нургамисова, руководитель отдела культуры и развития языков

Знаменит поселок тем, что в 1990 году в Ленинском родился популярный казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер Адиль Жалелов, более известный под именем Скриптонит.

К юбилею столицы корреспондент Zakon.kz рассказала о переименованиях и преобразованиях Астаны. 6 июля мегаполис отмечает день рождения, в этом году городу исполнилось 25 лет.

