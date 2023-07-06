Астана: история переименований и преобразований

Астана сегодня отмечает свое 25-летие. За четверть века город пережил немало, превратившись из провинциального областного центра в красивую и яркую столицу. Но в народе его называют "городом перемен" и этому есть объяснение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такому почти философскому определению есть вполне логичное объяснение.

А началось оно с простого: с самой идеи переноса столицы. Она впервые официально была озвучена в 1994 году на заседании Верховного Совета Республики Казахстан.

Фото из страниц книги "Елорда - символ независимости"

Через два года, в 1996 году собственно и начался процесс переноса - в город переехали центральные госорганы и чиновники всех рангов.

Но до этого исторического момента произошло не менее важное событие - возвращение городу исконного названия Акмола вместо Целиноград. К слову такое название присвоили областному центру в период освоение целины еще в 1961 году.

Фото: Ш. Шахай

Перенос же столицы был обусловлен рядом причин. В книге "Елорда - символ независимости" сказано, что, во-первых, Алматы является приграничным регионом, а безопасность государства стала одним их главных факторов на заре независимости и было логичным перенести главный город в центральную часть страны.

Во-вторых, вызывала тревогу сейсмическая активность территории Алматы и кризисная экологическая ситуация. В-третьих, отсутствие свободных земель для развития города.

Как итог 10 декабря 1997 года город Акмола официально был объявлен столицей Казахстана.

8 ноября того же года в Акмолу в торжественной обстановке были доставлены эталоны государственных символов Республики Казахстан и президентский штандарт.

Фото: ЦГА КФДЗ РК. 2-105532

В этот же день в молодую столицу прибыл и Нурсултан Назарбаев. Но на этом перемены не завершились: 6 мая 1998 года столицу переименовали в Астану. А международная презентация Астаны в качестве новой столицы Казахстана состоялось 10 июня 1998 года. И до 2006 года этот день считался Днем города.

Фото из страниц книги "Елорда - символ независимости"

Но в 2006 году день города перенесли на 6 июля. Данное решение до сих пор вызывает много споров, так как в этот день отмечается не только годовщина принятия парламентом решения о переносе столицы в Акмолу, но и день рождения первого президента Казахстана - Нурсултана Назарбаева.

Город стремительно рос и развивался под кистью японского архитектора Кисе Курокава как "синтез старого города Акмолы и новой застройки столицы Астаны" - визуально правый и левый берег реки Есиль.

К формированию современного облика нашей столицы приложили руку такие всемирно известные архитекторы, как Норман Фостер, Ренато Аркетти, Манфреди Николетти.



Фото из страниц книги "Елорда - символ независимости"

"Сравнивать каким город был и стал очень просто. До того, как городу присвоили статус столицы, на левобережье реки Есиль ничего не было. Там была степь. Да и в целом город был очень маленьким, по сравнению с тем каким он является сейчас", - говорит коренная астанчанка Айгерим Болатова.

По ее словам, первые высотки начали строить на месте нынешнего микрорайона "Самал" - многоэтажки эти строили для депутатов и членов кабмина. Поэтому иногда квартиры в этих домах называют "депутатскими". Хотя позже они перебрались на левый берег в ЖК "Нурсая", что рядом с новым зданием парламента и Үкімет үйі. Но это совершенно другая история...

Фото: Zakon.kz

Дальше больше - в 1997 году ввели в эксплуатацию административно-технологический комплекс Transport tower, в народе "Зажигалка", здание Минфина в форме знака американской валюты, здание "Казахстан Темир Жолы", жилые комплексы "Триумф Астаны", "Северное сияние", "Гранд Алатау" , "Изумрудный квартал" и другие, а также ТРЦ "Хан Шатыр", Дворец мира и согласия, в народе более известный как "Пирамида".

Фото: акимат Астаны

Венцом творения стала территория ЭКСПО - павильоны и Музей энергии будущего Nur Alem построили в 2017 году специально для проведения международной выставки.

Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана

В 2005 году власти говорили, что в строительстве новой столицы участвуют 71 город, 432 строительные компании и 135 заводов по производству стройматериалов.

И все это время город ассоциировался с девушкой, которая набирается сил и крепнет с годами. И так продолжалось вплоть до 23 марта 2019 года, ровно до того момента, когда город по предложению Касым-Жомарта Токаева не переименовали в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нур-Султан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал тогда Токаев.

Сказано - сделано: буквально в считанные часы город стал носить имя первого президента Казахстана.

Тогда жители даже шутили: "Мы все это время думали, что столица - это девушка, а оказывается юноша".

И хоть многим тяжело было привыкнуть, но новое название с легкой руки чиновников все же вошло в обиход. Хотя они и сами часто оговаривались, но мастерски переводили в шутку свои огрехи, прикрываясь тем, что "астана" в переводе с казахского означает "столица".

Но все время то и дело в соцсетях казахстанцы просили вернуть столице прежнее название и 17 сентября 2022 года, когда остались позади трагические дня января, после известных перемен в стране и внесения изменений в Конституцию, Президент согласился с предложением депутатов мажилиса о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана обратно в Астану. Это историческое событие произошло 17 сентября 2022 года. В какую сумму обошлись такие изменения можно прочитать здесь.

Астана сейчас это красивый, благоустроенный мегаполис, где проживает больше миллиона человек. И с каждым годом в молодую столицу Казахстана на отдых, учебу или работу приезжают сотни казахстанцев, некоторые из них остаются здесь навсегда.