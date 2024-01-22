Родной поселок Скриптонита переименовали

В Павлодарской области поселок Ленинский официально переименован в Атамекен. Небольшое поселение знаменито тем, что там родился казахстанский музыкант Адиль Жалелов, известный как Скриптонит, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ГУ "Аппарат акима поселка Атамекен" уточнили, постановление о переименовании вступило в законную силу 22 января 2024 года.

"Совместным постановлением акимата Павлодарской области от 28 декабря 2023 года №4 и решением Павлодарского областного маслихата от 28 декабря 2023 года №105/8 "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Павлодарской области" поселок Ленинский переименован в поселок Атамекен", – сказано в официальном сообщении.

Согласно открытым источникам, поселок основан в начале 1914 года в урочище Бидаик, как административный аул за № 7. С 1938 по 1968 годы находился в подчинении Ермаковского района (город Ермак). В 30-х годах здесь была основана Ленинская машинно-тракторная станция, действовавшая до 1957 года.

В 1965 году населенный пункт получил статус поселка и имя Ленинский.

Отметим, что 3 июня 1990 года в этом поселке родился популярный казахстанский рэп-исполнитель Адиль Жалелов (Скриптонит).