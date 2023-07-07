Работы на месторождении Тенгиз остановили из-за воробьиного гнезда

На территории завода третьего поколения месторождения Тенгиз в Атырауской области подрядчики приостановили демонтажные работы, когда нашли гнездо с птенцами, сообщает Zakon.kz.

Во время работ на объекте работники подрядной организации наткнулись на гнездо воробьев, в котором были неоперившиеся птенцы. Из-за находки работники приняли решение приостановить демонтажные работы, чтобы дать возможность малышам вырасти и научиться летать, пишет ATPress со ссылкой на пресс-службу "Тенгизшевройл".

"Экологи ТШО тщательно забаррикадировали территорию, обеспечив птенцам безопасное расстояние в 10-15 метров вокруг гнезда. Все работники терпеливо ждали, зная, что скоро эти малыши расправят крылья и покинут свой дом. Сегодня мы рады поделиться с вами этими снимками, запечатлевшими момент, когда птенцы взлетели и начали самостоятельную жизнь". Пресс-служба "Тенгизшевройл"

Сейчас птенцы уже окрепли и покинули гнездо, сообщили в компании.

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