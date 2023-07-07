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Димаш опубликовал трогательный пост после смерти популярной китайской певицы

Димаш опубликовал трогательный пост после смерти популярной китайской певицы Фото: dimashnews.com
Димаш Кудайберген на своей страничке в Instagram опубликовал коллаж фото и трогательные слова, посвященные китайской певице Coco Lee, которая скончалась после попытки суицида, сообщает Zakon.kz.

Популярный казахстанский музыкант и певец Димаш Кудайберген рассказал об утрате, которая стала для него личной. В своем послании певец отметил, что именно скончавшаяся Coco Lee стала одной из первых, кто поддержал его в начале пути, в Китае.

"Одна из первых, кто поддержал мои первые шаги в китайском шоу-бизнесе в 2017 году, одна из самых невероятных исполнительниц, которую полюбил мир, которую полюбил я всем сердцем. Я никогда не забуду тот день, когда мне посчастливилось спеть с тобой дуэтом. Ты всегда была эталоном успеха, профессионализма и человечности. Мы будем помнить о тебе только хорошее, потому что ничего плохого не было. Покойся с миром, королева сцены. Никто не займет твое место", – написал Дмаш.


Coco Lee – китайская популярная певица, исполнительница главного саундтрека известного диснеевского мультфильма "Мулан". 6 июля стало известно, что певица скончалась в реанимации одной из клиник после того, как совершила попытку самоубийства. Как сообщают в прессе, Coco Lee продолжительное время боролась с депрессией.

Ранее поклонники Димаша из Канады сообщили о благотворительной акции, которую организовали в помощь тяжелобольным детям. Собрав деньги, их передали организации, которая занимается исполнением желаний.

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Кудайберген Димаш Казахстан Китай
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