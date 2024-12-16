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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост известной певице Казахстана

юбилей певицы Бибигуль Тулегеновой, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 17:05 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген 16 декабря, в день рождения выдающейся казахстанской оперной певицы Бибигуль Тулегеновой, посвятил известной артистке трогательную публикацию, сообщает Zakon.kz.

Димаш отметил, что глубокий и выразительный голос дивы покорил сердца зрителей не только в Казахстане, но и за рубежом, а также признался, что Бибигуль Ахметовна много лет вдохновляла и продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов, передавая им знания и любовь к казахской музыкальной культуре.

"Сегодня мы отмечаем 95 лет великой Бибигуль Тулегеновой – настоящей легенде казахской культуры, которая является символом художественного духа Казахстана. Я горжусь тем, что могу быть частью этой великой культуры, и благодарен за возможность продолжать путь, проложенный такими мастерами, как она. Пусть ваша музыка звучит еще много лет! С днем рождения", – написал певец в Instagram.

28 ноября 2024 года казахстанский певец Димаш Кудайберген сделал приятный сюрприз именитой артистке к юбилею.

Он посвятил свою очередную награду легендарной оперной певице, народной артистке СССР Бибигуль Тулегеновой в честь ее предстоящего 95-летнего юбилея.

Бибигуль Ахметовна Тулегенова родилась 1929 году в Семипалатинске (ныне Семей, Абайская область). Она выросла в семье, где часто звучала музыка: отец любил играть на скрипке, а мама красиво пела. В материале Zakon.kz мы рассказываем о творческом пути артистки.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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