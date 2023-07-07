Финансовый астропрогноз: Импульсивные необдуманные траты в июле могут обернуться нулем в кармане

Известный в Казахстане астролог Ирина Бум советует казахстанцам быть в июле осторожными и не совершать необдуманных покупок, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, импульсивные необдуманные траты на дорогие вещи могут привести к тому, что многие останутся с нулем в кармане. А чтобы выйти на новый уровень, придется много и усердно работать.

"Помимо этого, многое из того, что вы будете делать, будто блокируется обстоятельствами или другими людьми". Ирина Бум

По словам астролога, полезно в этот период: ввести физическую активность, блокировать гнев боевыми искусствами, битьем груши, пением, можно в душе, в подушку, в лесу или в поле. С середины июля возможны новые предложения по работе, прилив энергии и сил.

"У тех, кто стремится к успеху, появится шанс стать известным, популярным. Это время наилучших возможностей в карьере. Все усилия обязательно приведут к результатам. Женщинам не следует упускать возможности, которые появятся у вас благодаря мужчине". Ирина Бум

В предстоящем месяце также требуется тщательный анализ финансового рынка. Но не у всех получится удачно вложиться. Среди приоритетных направлений можно выделить вложения в фондовый рынок через доверительное управление, золото и другие драгоценные металлы, покупку земли и недвижимости у проверенных застройщиков.

"Тратиться лучше 5, 13, 14, 22, 23 июля. Воздержаться от финансовых расходов лучше 7, 9, 16, 18, 25, 27 июля. Инвестировать советую 12, 30 июля". Ирина Бум

Однако, по ее словам, есть и те знаки зодиака, которым в июле повезет больше всех. Настоящий финансовый прорыв в этом месяце ожидается у Львов, Раков и Козерогов.

"Июль даст возможность Львам увеличить капитал, получив подарки от Вселенной, если они будут выходить в свет и проявлять свою яркую личность. Звезды советуют потратиться на красоту, украшения, хобби и развлечения, чтобы закрепить свой финансовый успех. Финансовый рост Козерогов – вещь закономерная благодаря их упорной работе на пути к своим целям. В середине июля могут произойти важные события, неожиданные сделки, новые клиенты, которые выведут Козерогов на новый уровень дохода. Инвестируйте и держите деньги в разных местах. Июль принесет Ракам долгожданное богатство, которое они не станут разбазаривать на развлечения, ненужные покупки и подарки друзьям. И скорее всего, они потратят его с умом – все в дом, все в семью". Ирина Бум

Для Овнов и Близнецов в июле Ирина Бум рекомендует начать новые проекты. По прогнозам астролога, они будут достаточно плодотворными.

"Овны – вас может посетить очень много классных идей, которые принесут отличный финансовый результат. Смело начинайте новые проекты, заявляйте о себе и своих талантах миру, чтобы вам могли предложить выгодные предложения или контракты. Близнецы – в первой половине месяца ваши активность и решительность будут на максимуме. Начинайте новые проекты, активно общайтесь. Во второй половине месяца постарайтесь быть сдержанными и не ввязываться в ссоры, может навалиться много работы". Ирина Бум

Быть осторожными в первой половине июля финансовый астролог советует Тельцам и Девам. Однако долго расстраиваться из-за неудач не придется. Вторая половина месяца обещает подарить вам возможность заработать хорошие деньги.

"Тельцы – будьте осторожны в попытке что-то доказать окружающим, лучше направьте энергию в бизнес, работу или спорт. Вторая половина месяца подарит вам возможность заработать. Звезды рекомендуют заняться обучением. Девы – во второй половине месяца вам так сильно захочется начать что-то новое, что это гарантированно принесет финансовый успех". Ирина Бум

Июль, по словам астролога, время для активных и решительных действий для Весов. Для воздушного знака специалист советует улучшать свою деятельность и заводить новые знакомства. Реализовать любые задачи в этом месяце также удастся Стрельцам.

"Весы – вы получите отличное финансовое вознаграждение в июле. Только не забудьте про увлекательный отдых с вашей второй половинкой. В июле Стрельцы смогут реализовать любые задачи, получив доход. Это отличный период для налаживания связей и контактов. Во второй половине месяца вам захочется заняться творчеством и внести что-то новенькое в свои проекты". Ирина Бум

А вот Скорпионам в июле придется упорно поработать. Чтобы улучшить свое финансовое состояние, астролог Ирина Бум советует представителям этого знака не создавать конфликтные ситуации и относиться ко всему спокойно. Отдохнуть и расслабиться эксперт рекомендует Водолеям и Рыбам. Главное – не забывать демонстрировать свои таланты.

"Скорпионы – звезды не рекомендуют начинать реализацию новых идей и проектов, не нужно принимать важных решений в бизнесе. Водолеи – если вас накроет состояние лени, желание поконфликтовать и доказать свою правоту, умерьте пыл. Лучше направьте свой потенциал на улучшение своих профессиональных навыков и творческую активность. Во второй половине месяца откажитесь от заключения важных договоров. Работа в июле для Рыб на втором плане, занимайтесь наполнением радостными эмоциями своей жизни. Отправляйтесь в поездку, путешествуйте, заряжайтесь приятными впечатлениями. Вас будет вдохновлять чувство собственной уникальности". Ирина Бум

Ранее, куда лучше инвестировать и кого ждет денежный прорыв в июле, Zakon.kz рассказал нумеролог.