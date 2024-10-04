Сколько теряют родители из-за необдуманных онлайн-покупок детей в Казахстане

Казахстанцы давно и активно используют возможности покупок в интернете. От взрослых не отстают и их дети. Согласно проведенному опросу, каждый третий ребенок в Казахстане самостоятельно совершает онлайн-покупки, сообщает Zakon.kz.

При этом у каждого второго есть своя банковская карта (54%).

Такими данными с "Лабораторией Касперского" поделился 1001 родитель, участвовавший в опросе.

В отчете также сказано, что среди детей, которые самостоятельно совершают онлайн-покупки, большинство используют собственную банковскую карту, которые для них оформили родители или они открыли самостоятельно (78%).

Также некоторые дети оплачивают товары картой родственников (4%) или с помощью электронных кошельков на маркетплейсах (2%). Оплату наличными при получении выбирают 12%.

По словам управляющего директора Валерия Зубанова, в том, что дети пользуются онлайн-магазинами и банковскими картами, нет ничего страшного. Но они должны уметь делать это грамотно и безопасно.

Взрослым нужно постоянно разговаривать с детьми о правилах цифровой безопасности.

Необходимо приучать детей избегать ненужных трат, не вводить свои данные на сомнительных ресурсах, скептически относиться к схемам "быстрого заработка" и крайне щедрым акциям.

"Согласно нашему опросу, каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в интернете: от небольших сумм до 4000 тенге до очень крупных – более 400 тысяч тенге. Валерий Зубанов

Ранее Zakon.kz изучил опыт и собрал рекомендации для покупки одежды в онлайн.