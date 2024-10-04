Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько теряют родители из-за необдуманных онлайн-покупок детей в Казахстане

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 14:03 Фото: pixabay
Казахстанцы давно и активно используют возможности покупок в интернете. От взрослых не отстают и их дети. Согласно проведенному опросу, каждый третий ребенок в Казахстане самостоятельно совершает онлайн-покупки, сообщает Zakon.kz.

При этом у каждого второго есть своя банковская карта (54%).

Такими данными с "Лабораторией Касперского" поделился 1001 родитель, участвовавший в опросе.

В отчете также сказано, что среди детей, которые самостоятельно совершают онлайн-покупки, большинство используют собственную банковскую карту, которые для них оформили родители или они открыли самостоятельно (78%).

Также некоторые дети оплачивают товары картой родственников (4%) или с помощью электронных кошельков на маркетплейсах (2%). Оплату наличными при получении выбирают 12%.

По словам управляющего директора Валерия Зубанова, в том, что дети пользуются онлайн-магазинами и банковскими картами, нет ничего страшного. Но они должны уметь делать это грамотно и безопасно.

Взрослым нужно постоянно разговаривать с детьми о правилах цифровой безопасности.

Необходимо приучать детей избегать ненужных трат, не вводить свои данные на сомнительных ресурсах, скептически относиться к схемам "быстрого заработка" и крайне щедрым акциям.

"Согласно нашему опросу, каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в интернете: от небольших сумм до 4000 тенге до очень крупных – более 400 тысяч тенге.Валерий Зубанов

Ранее Zakon.kz изучил опыт и собрал рекомендации для покупки одежды в онлайн.

Читайте также

Ребенок в больнице, дети в больнице, ребенок, дети, детская больница, вакцинация для детей, прививки детям
Минздрав ответил на критику вакцинации девочек от ВПЧ в Казахстане
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Референдум по строительству АЭС: сколько человек оштрафовали за незаконные опросы
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Казахстанцы 6 октября смогут получить временную прописку
Анастасия Московчук
Казахстан 2024 год Онлайн-магазины Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: