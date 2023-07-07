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В Алматинской области ливневый сток повредил дорогу

В Алматинской области ливнеый сток перекрыл дорогу Фото: скриншот видео
В Кегенском районе Алматинской области произошел склоновый сток, который повредил дорогу, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС области, 6 июля 2023 года в 18:35 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Сатинский сельском округе Кегенского района в результате обильных осадков в виде дождя и града в двух километрах от села Саты в ущелье "Саты Сай" произошел склоновый сток вдоль автодороги местного значения, который повредил основание автодороги.

В результате происшествия произошло обрушение дорожного полотна протяженностью около 300 метров.

"Проезд имеется, дорожной службой выставлены предупреждающие знаки, сделана СМС рассылка. Выше данного участка населенные пункты отсутствуют, население не проживает. Жертв и пострадавших нет. Ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна будут производиться после комиссионного обследования и определения подрядчика для восстановления поврежденного участка автодороги", – сообщили в ДЧС области.

На место происшествия выезжали сотрудники и техника ДЧС Алматинской области, ГУ "Казселезащита" и местного акимата.


5 июля 2023 года грязевой поток перекрыл дорогу в Уйгурском районе Алматинской области.

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Лариса Черненко
Алматинская область
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