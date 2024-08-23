11 дворов затопило из-за склонового стока в Алматинской области

В селе Жанаталап Алматинской области в результате дождя 23 августа 2024 года произошел склоновый сток, подтопленными оказались 11 дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС региона рассказали, что сток сошел в 16:30, в результате чего частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения Алматы – Алгабас.

"По данной автодороге проезд имеется. В целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба", – добавили в департаменте.

Сток прошел транзитом, уровень воды спал и в данный момент угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.

Для откачки воды с улиц и дворовых территорий на место происшествия направлены 52 сотрудника ДЧС и 23 единицы техники, в том числе 15 мотопомп.

Ранее в "Казгидромете" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в субботу, 24 августа 2024 года. По данным синоптиков, под влиянием северо-западного циклона на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами.