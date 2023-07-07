Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области

6 июля в результате аварии на трассе Самара – Шымкент в Шалкарском районе погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

34-летний водитель авто Hyundai Sonata допустил столкновение с грузовой машиной Iveco Magirus. По словам полицейских, грузовик двигался во встречном направлении.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров, 20 и 23 лет, от полученных травм погибли.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

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