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В Балхашском районе Алматинской области загорелся камыш

В Алматинской области горел камыш Фото: МЧС РК
В Алматинской области в Балхашском районе накануне вечером произошло возгорание камыша, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС области, 6 июля в 21.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Балхашском районе в 30 километрах от села Караой, на территории РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", где находится труднодоступная, болотистая местность, бездорожье, произошло загорание камыша на отдельных островках.

Спасатели прибыли на место в 00.30 7 июля и установили, что произошло загорание камыша на территории двух кордонов:

  • кордон "Вагон" в 03.30 загорание локализовано (площадь устанавливается);
  • кордон Наурызбайский горение происходит на площади 20 га.

В тушении задействованы 16 человек, 8 единиц техники, две мотопомпы, плавсредство и беспилотник РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" и ДЧС Алматинской области.

Как отмечают в ДЧС, угрозы населенным пунктам нет.

В Кегенском районе Алматинской области 6 июля произошел склоновый сток, который повредил дорогу.

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