Происшествия

Несколько гектаров камыша загорелись близ Астаны

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 17:33 Фото: ДЧС Акмолинской области
В Целиноградском районе Акмолинской области произошло возгорание камыша на открытой территории, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном департаменте по ЧС, пожар произошел в 8 км от села Акмол.

Пожарные потушили возгорание на площади 4 га. Причина пожара устанавливается.

Фото: ДЧС Акмолинской области

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112", – написала пресс-служба ведомства.

Читайте также: На 87 млн тенге оштрафовали казахстанцев за нарушение противопожарных требований.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Землетрясение зафиксировали в Казахстане
13:04, Сегодня
13:04, Сегодня
Землетрясение зафиксировали в Казахстане
Срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы: врачи рассказали о его состоянии
12:46, Сегодня
12:46, Сегодня
Срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы: врачи рассказали о его состоянии
Солдат скончался в одной пограничных частей КНБ
11:57, Сегодня
11:57, Сегодня
Солдат скончался в одной пограничных частей КНБ
