Несколько гектаров камыша загорелись близ Астаны
В Целиноградском районе Акмолинской области произошло возгорание камыша на открытой территории, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в региональном департаменте по ЧС, пожар произошел в 8 км от села Акмол.
Пожарные потушили возгорание на площади 4 га. Причина пожара устанавливается.
"Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112", – написала пресс-служба ведомства.
