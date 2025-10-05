Несколько гектаров камыша загорелись близ Астаны

В Целиноградском районе Акмолинской области произошло возгорание камыша на открытой территории, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном департаменте по ЧС, пожар произошел в 8 км от села Акмол.

Пожарные потушили возгорание на площади 4 га. Причина пожара устанавливается.

Фото: ДЧС Акмолинской области

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112", – написала пресс-служба ведомства.

