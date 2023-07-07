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Прогноз погоды в Казахстане на 8 июля

небо, облака Фото: freepik
РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 8 июля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, 8 июля на большей части республики сохранится дождливая погода.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняются дожди, на юго-востоке страны – сильные дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке – с выпадением града и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра. А в западной половине республики с отрогом северо-западного антициклона погода без осадков".РГП "Казгидромет"

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Улытауской областей, на юге Костанайской области сохраняется сильная жара.

На юге Атырауской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге Атырауской, Костанайской, Карагандинской и Улытауской областей, на юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Жетысуской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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На большей части Жетысуской, Абайской, Северо-Казахстанской областей, на западе, в центре Алматинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской, на севере, юге, востоке Акмолинской, на севере Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

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