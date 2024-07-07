Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля

ребенок, зонтик, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 17:31 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 8 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части территории Казахстана пройдут дожди.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, на востоке, юго-востоке страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в центре в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.

На севере, в центре Атырауской, на севере, западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Улытауской, на юге Костанайской, на юго-западе, юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также

домбра
Домбру из полицейских авто выстроили в ВКО
Домбра
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Мухит Турсынали
Казгидромет Погода 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Еще одного популярного перца арестовали в Казахстане
Еще одного популярного певца арестовали в Казахстане
Футбол
Евро-2024: расписание полуфиналов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: