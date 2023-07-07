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В воде по колено: дома затопило в Алматы

Затопленные дворы в Алматы Фото: Zakon.kz
В редакцию за помощью обратились жители Алатауского района. По их словам, после сильного дождя три дома остались под водой. Корреспондент Zakon.kz поделился, какие меры предпринял местный акимат.

Алматинцы рассказали, что акимат Алатауского района на протяжении года ведет на территории различные ремонтные работы, из-за чего после дождей некоторые дома остаются под водой.

"Уже год акимат делает ремонт возле речки Боралдай, здесь постоянные проблемы. Они нам трубы повредили, мы в прошлом году три месяца лета сидели без воды. Теперь они не сделали уклон. Делали нам две речки и не сделали слив, и вся воды при первом же сильном ливне идет к нам в дом. А сейчас вообще потоп. Три дома стоят в воде по колено", - сказали жители, чьи дома пострадали из-за ливня.


В акимате Алатауского района прокомментировали ситуацию, отметив, что знают о проблеме и в настоящее время устраняют ее.

"Сейчас ведутся работы по откачке воды. Затопили некоторые участки. Там идут инженерные и коммунальные работы, они еще не завершены, это послужило причиной потопа. Проблема будет полностью устранена, мы занимаемся решением этих задач", - уточнили в акимате.


Ранее стало известно, что из-за непогоды часть Павлодара осталась без света.

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