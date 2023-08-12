Под водой оказались несколько сел Алматинской области

Села Талгарского района подтоплены в результате сильного дождя. Жители просят помощи у акимата, сообщает Zakon.kz.

Потоп образовался в результате бездействия акимата. Такого мнения придерживаются жители Талгарского района. По их словам, они просили местную администрацию установить на улицах арыки, однако конкретных действий горожане не дождались.



"Из-за того что не сделали арык, нас затопило. Предпринимайте меры, в противном случае мы пойдем выше. Это не первый раз. Топит не только нас, но и соседей. Скоро начнется сезон дождей. Мы что постоянно будем жить как в Венеции?" – говорят жители.

В Департаменте чрезвычайных ситуаций Алматинской области рассказали, что сообщение о подтоплении поступило только из села Бесагаш, но в социальных сетях жители сообщают о наводнении города Талгар и поселка Туздыбастау.

"Было сообщение о подтоплении двора, воду откачали. Жерт и пострадавших нет" – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДЧС.





Ранее днем под водой остались населенные пункты Каратальского и Ескельдинского районов Жетысуской области. Местных жителей эвакуировали и расположили в одной из школ.