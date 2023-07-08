Как Илон Маск обозвал Марка Цукерберга

Илон Маск назвал Марка Цукерберга змеенышем и обвинил его в плагиате после запуска новой социально сети Threads, сообщает Zakon.kz

"Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение и теперь "змееныш" просто решил скопировать. Теперь это личное", - написал в Twitter Маск.

Он также отметил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе.

"Увидимся в клетке", - заключил Маск.

I spent $44 billion for this app and now Lizard boy just decided to hit copy and paste.



It’s personal now.



See you in the cage, Zuck. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 7, 2023

До этого Маск высказался о жульничестве после того Цукерберг запустил Threads.

"Конкуренция - это хорошо, жульничество - нет", - заявил Маск. Этот пост, в котором миллиардер назвал махинации плохим явлением, набрал более 14 миллионов просмотров и около 264 тысяч лайков.

О том, что Meta запустила приложение Threads, сообщалось 6 июля. За сутки оно стало самым популярным приложением в магазине приложений App Store в России. Многие из них отметили, что сервис очень похож на Twitter.