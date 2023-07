Как Илон Маск обозвал Марка Цукерберга

"Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение и теперь "змееныш" просто решил скопировать. Теперь это личное", - написал в Twitter Маск.

Он также отметил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе.

"Увидимся в клетке", - заключил Маск.

I spent $44 billion for this app and now Lizard boy just decided to hit copy and paste.



It’s personal now.



See you in the cage, Zuck.