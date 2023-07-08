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Врач назвал главные причины лишнего веса у детей

ребенок Фото: freepik
Врач-хирург рассказал о частых причинах детского ожирения, сообщает Zakon.kz.

Бариатрический хирург, Александру Неймарк говорит, что неправильное питание и недостаток физической активности являются основными факторами, влияющими на развитие ожирения у детей и подростков, пишет gazeta.ru.

Легкий доступ к высокоуглеводной пище, сладким напиткам и снекам, которые можно найти в магазинах и даже в школах, приводит к неправильным пищевым привычкам и набору веса у детей. Ожирение, начинающееся в детском возрасте, часто сохраняется и взрослом возрасте, что может привести к гипертонической болезни, сахарному диабету и проблемам со суставами.

По словам Неймарка, дети, страдающие ожирением, обычно продолжают иметь эту проблему и во взрослой жизни, а плохие пищевые привычки только ухудшаются со временем. Врачи уже сейчас все чаще наблюдают у детей множество заболеваний, характерных для взрослых. Например, не редкость, когда дети в возрасте 13-14 лет весят 130-140 кг и страдают от повышенного артериального давления или сахарного диабета 2 типа.

Эндокринолог Мария Молоткова также отмечает, что инсулинорезистентность играет роль в развитии осложнений ожирения у детей. Инсулинорезистентность может привести к сахарному диабету 2 типа и его осложнениям, таким как повреждение почек, сетчатки и нервных окончаний, даже у детей. Она советует родителям обратить внимание на пищевое поведение ребенка и создать здоровую обстановку в семье. Также важно, чтобы дети проводили больше времени на улице и занимались активными видами спорта, а не проводили все время перед телевизором или гаджетами. Если родители замечают, что ребенок быстро набирает вес, стоит обратиться к специалистам для получения помощи.

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