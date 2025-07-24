Как недосып приводит к лишнему весу
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Ученые доказали, что проблемы со сном являются причиной ряда метаболических нарушений, среди них ожирение, инсулинорезистентность и сахарный диабет, сообщает Zakon.kz.
Вера Ларина, доктор медицинских наук, уточняет, что регулярный неполноценный сон снижает секрецию мелатонина и повышает выработку лептина (гормон жировой ткани).
"Даже незначительное ежедневное сокращение ночного сна, незаметное для человека, может привести к развитию инсулинорезистентности и увеличению массы тела".Вера Ларина
Профессор также в разговоре с РБК Life подчеркнула, что недосып или избыток сна повышают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Специалист настоятельно советует ложиться спать не позднее 23 часов.
"Поскольку именно в этот период в организме вырабатывается гормон сна мелатонин, при накоплении его максимальной дозы процесс засыпания является максимально успешным. Мелатонин синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни".Вера Ларина
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