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Какие улицы будут перекрыты в Алматы с 8 по 13 июля

дорога Фото: акимат Алматы
В Алматы проходят ремонтные работы и реконструкция дорог. Несколько улиц в городе будут перекрыты в период с 8 по 13 июля, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением плановых работ по среднему ремонту на следующих участках улиц будет временно ограничено движение транспорта:

  • с 23:00 8 июля до 06:00 10 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по пр. Абая от ул. Тлендиева до ул. Розыбакиева в восточном направлении, по ул. Тлендиева от ул. Сатпаева в северном направлении.

Объезд будет осуществляться по ул. Утеген батыра, ул. Сатпаева и пр. Толе би.

  • с 21:00 9 июля до 6:00 11 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по пр. Абая от пр. Назарбаева до ул. Наурызбай батыра в западном направлении.

Объезд будет осуществляться по ул. Курмангазы, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева и пр. Сейфуллина.

  • с 22.00 10 июля до 06:00 13 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по пр. Аль-Фараби от улицы Жарокова до ул. Ж. Ушкемпирова в восточном направлении.

Объезд будет осуществляться по ул. Жарокова, ул. Тимирязева, пр. Сейфуллина, ул. Исиналиева и ул. Восточная.

Во избежание затора и аварийных ситуаций Департамент полиции Алматы просит заранее корректировать свой маршрут движения.

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