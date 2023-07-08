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В Восточно-казахстанской области ликвидирован горный пожар

пожар, лес, дым Фото: pixabay
В Курчумском районе в Куйганском сельском округе ликвидировали загорание травы на площади 20 гектар, сообщает Zakon.kz.

Из-за труднодоступной местности огнеборцы работали в пешем порядке, это сильно осложняло борьбу с огнем. 

"Сотрудникам противопожарной службы приходилось преодолевать заросшие тропы, просматривать каждый клочок земли, чтобы не пропустить огонь и не дать ему распространиться",– сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

В тушении загорания были задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от местных исполнительных органов, службы пожаротушения ДЧС ВКО, Большенарымского и Курчумского лесхозов.

В Улытауской области горит 2 000 га сухой травы. По информации местных исполнительных органов загорание сухой травы произошло в 34 км от Жанааркинского района в Шалгийском сельском округе.

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