В Восточно-казахстанской области ликвидирован горный пожар

В Курчумском районе в Куйганском сельском округе ликвидировали загорание травы на площади 20 гектар, сообщает Zakon.kz.

Из-за труднодоступной местности огнеборцы работали в пешем порядке, это сильно осложняло борьбу с огнем.



"Сотрудникам противопожарной службы приходилось преодолевать заросшие тропы, просматривать каждый клочок земли, чтобы не пропустить огонь и не дать ему распространиться",– сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

В тушении загорания были задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от местных исполнительных органов, службы пожаротушения ДЧС ВКО, Большенарымского и Курчумского лесхозов.

В Улытауской области горит 2 000 га сухой травы. По информации местных исполнительных органов загорание сухой травы произошло в 34 км от Жанааркинского района в Шалгийском сельском округе.

