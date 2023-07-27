В Улытауской области разгорелся крупный пожар
Фото: pixabay
26 июля в 16:47 в 20 км западнее от поселка Шалгия Жанааркинского района Улытауской области происходит загорание сухой травы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС региона, площадь пожара 2500 га.
"К тушению пожара направлены силы и средства пожарной службы ДЧС Улытауской области и местных исполнительных органов. В тушении пожара задействовано 17 человек и 4 единицы техники", – говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Причина, возникновения пожара устанавливаются.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что 74 человека тушат крупный пожар в Астане.
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