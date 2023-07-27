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В Улытауской области разгорелся крупный пожар

тушение пожара Фото: pixabay
26 июля в 16:47 в 20 км западнее от поселка Шалгия Жанааркинского района Улытауской области происходит загорание сухой травы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, площадь пожара 2500 га.

"К тушению пожара направлены силы и средства пожарной службы ДЧС Улытауской области и местных исполнительных органов. В тушении пожара задействовано 17 человек и 4 единицы техники", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Причина, возникновения пожара устанавливаются.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что 74 человека тушат крупный пожар в Астане.

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