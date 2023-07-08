В Улытауской области горит 2 тыс. гектаров травы

В Шалгийском сельском округе Улытауской области горит 2 тыс. га сухой травы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8 июля 11:04 пожар локализован.

По информации местных исполнительных органов, загорание сухой травы произошло в 34 км от Жанааркинского района в Шалгийском сельском округе.

Для тушения пожара задействованы силы и средства пожарных частей области. Информации о количестве участвующих в тушении пожара не было.

В МЧС сообщили, что угрозы населенному пункту нет.

Тем временем в тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники.

