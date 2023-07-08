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Мужчину, застрелившего 23 человека, приговорили к 90 пожизненным срокам в США

оружие Фото: freepik
Стрелок, убивший 23 человека в магазине Walmart в Техасе, приговорен к 90 пожизненным срокам, сообщает Zakon.kz.

Федеральный судья в пятницу приговорил сторонника превосходства белой расы к 90 пожизненным срокам заключения за стрельбу в 2019 году, в ходе которой он убил 23 человека и ранил 22 человека в техасском магазине Walmart, нацелившись на выходцев из Латинской Америки, пишет CNN.

24-летний стрелок Патрик Крузиус признал себя виновным и согласился на 90 пожизненных заключений подряд без возможности условно-досрочного освобождения, чтобы избежать федеральной смертной казни.

В заявление было включено 45 пунктов обвинения в преступлениях на почве ненависти и 45 пунктов обвинения в использовании огнестрельного оружия во время насильственных преступлений. Многие выжившие после стрельбы и родственники убитых настаивали на смертном приговоре для стрелка.

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Крузиус не говорил в суде. Его адвокат Джо Спенсер сделал для него заявление, в котором он сказал, что стрелок страдал психическим заболеванием, которое побудило его совершить стрельбу. Прокуратура опровергла это и заявила, что Крузиус знал, что делал, когда устраивал бойню.

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