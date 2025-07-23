В Павлодаре мужчину приговорили к пожизненному сроку за изнасилование падчерицы
Судья Нурлан Айтбаев огласил резолютивную часть приговора:
"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 120 УК РК, и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности, с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности".
Отягчающим обстоятельством признано то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Резонансное уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Девочка рассказала о насилии школьному психологу в марте 2025 года спустя несколько месяцев после происшествия. По словам специалистов, она долго молчала, так как испытывала сильный страх и страдала от ночных кошмаров.
На момент совершения преступления девочке было 13 лет. Она жила с матерью и отчимом, работавшим скотником в одном из сел Павлодарской области. В семье воспитываются и другие дети.
Осужденный вину не признал, утверждая, что "действия происходили добровольно". Однако суд установил, что девочка была запугана, находилась под давлением и не могла свободно выразить отказ. Кроме того, из чувства страха она долго никому не рассказывала о случившемся.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.