В Канаде раскрыли преступление, совершенное почти 50 лет назад

После расследования, длившегося 47 лет, канадская полиция опознала тело женщины, известной как "Леди реки Нейшн", найденной мертвой в реке в Онтарио , а также удалось найти ее убийцу, сообщает Zakon.kz.

Эта история началась в апреле 1975 года. Тогда 48-летняя Джуэлл "Лалла" Лэнгфорд отправилась в Монреаль, но не вернулась домой. Семья заявила о ее пропаже. Начались розыски. Труп женщины был найден 3 мая этого же года в реке Нейшн в Восточном Онтарио, сообщает CNN.

Тело Джуэлл Лэнгфорд опознали не сразу. Криминалисты долго не могли установить личность женщины, даже несмотря на использование новой технологии трехмерной аппроксимации лица, и у них не было подозреваемых до конца 2019 года. Это удалось сделать, только когда криминалистический научный центр Торонто получил новый профиль ДНК Лэнгфорд. ДНК жертвы совпало с ДНК- материалами, собранными у двух ближайших родственников жертвы.

"Благодаря достижениям генетической генеалогии и коллективным усилиям всех следователей, участвовавших в расследовании, мы принесли утешение семье и друзьям жертвы. Мы довольны результатами этого расследования и тем, что нам удалось вернуть останки Джуэлл Лэнгфорд ее близким", — сказал детектив-инспектор Дэниел Надо из отделения уголовного розыска полиции Онтарио.

Также следствию удалось выяснить, что Лэнгфорд была задушена шнуром от телевизора. Ее руки и лодыжки были связаны мужским галстуком, а лицо обернуто полотенцем. После кропотливой работы полицейским наконец-то удалось установить главного подозреваемого в этом убийстве. Им оказался знакомый жертвы Родни Николс. На момент ареста мужчине исполнился 81 год.

Ранее сообщалось, что в Карасайском районе Алматинской области полицейские нашли тела двух граждан Таджикистана с ножевыми ранениями. Задержан подозреваемый в убийстве.