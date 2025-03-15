В Шымкенте раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад

В Казахстане 25 лет искали убийцу, который задушил бабушку и скрылся. Оказалось, что за другое преступление он отбывал наказание за границей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, трагедия произошла в августе 1999 года. Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в частном доме. Результаты экспертизы показали, что ее задушили.

По факту убийства было начато досудебное расследование. Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого.

"Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. По результатам проведенных с соседним государством процедур реадмиссии подозреваемый этапирован в Шымкент и арестован", – сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.

Кроме того, в этом же городе сотрудниками криминальной полиции задержан мужчина, находившийся 16 лет в международном розыске.

"Трагический инцидент произошел в январе 2009 года. Неизвестный открыл огонь по трем местным жителям, в результате чего один из них скончался от полученных ранений. Мотивом преступления стали финансовые разногласия". Руслан Назаров

В настоящее время подозреваемый арестован, материалы уголовного дела направлены в суд для привлечения его к уголовной ответственности.

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