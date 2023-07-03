Двух жителей Таджикистана убили в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области полицейские нашли тела двух граждан Таджикистана с ножевыми ранениями. Задержан подозреваемый в убийстве, сообщает Zakon.kz.

В одном из домов Каскелена полицейские нашли два трупа, погибшие мужчины скончались от ножевых ранений. Как сообщает начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, убитые были гражданами Таджикистана 27 и 34 лет.

В департаменте полиции региона завели уголовное дело по статье "Убийство", 99 часть 2 пункт 1. По подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний мужчина, также гражданин Таджикистана.

Задержанного поместили под стражу. Полицейские проводят расследование, назначены ряд экспертиз.

1 июля в Шымкенте в одной из съемных квартир обнаружили тело 28-летней девушки. Причной смерти стала механическая асфиксия, сообщили в полиции. По подозрению к причастности к убийству был задержан мужчина.