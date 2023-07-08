Прогноз погоды в Казахстане на 9 июля

"Казгидромет" поделился прогнозом погоды и опасных природных явлений на 9 июля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в стране будет неустойчивый характер погоды.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге, юго-востоке, северо-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке, востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, с выпадением града и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра. На западе, северо-западе, севере страны ожидается погода без осадков". РГП "Казгидромет"

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской и Улытауской областей, на юге Костанайской области сохраняется сильная жара.

На юге, севере Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке Мангистауской, на юге Атырауской, на западе Актюбинской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской областей, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Жетысуской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на севере Абайской области, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской, на северной половине Костанайской области, на северо-западе, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.