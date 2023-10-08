Прогноз погоды в Казахстане на 9 октября

"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 октября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивая погода.

"Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части РК, с чем пройдут дожди, на западе ночью сильные дожди, ожидается гроза. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе и востоке – туманы". РГП "Казгидромет"

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, в центре, на северо-востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее в "Казгидромет" рассказали какая будет погода с 8 по 10 октября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.