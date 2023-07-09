Оползень сошел в Китае, девять человек пропали без вести

Фото: Xinhua

В центральной части Китая в провинции Хубэй после схода массивного оползня спасли пять человек, пропали без вести девять, сообщает Zakon.kz.

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