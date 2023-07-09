Оползень сошел в Китае, девять человек пропали без вести
Фото: Xinhua
В центральной части Китая в провинции Хубэй после схода массивного оползня спасли пять человек, пропали без вести девять, сообщает Zakon.kz.
По информации Синьхуа, оползень объемом более 500 000 кубических метров обрушился на строительную площадку в деревне Юешань Туцзяского автономного округа Уфэн около 16:00 субботы.
Из-под завалов вытащили пять человек. Спасательные работы продолжаются.
Ранее в феврале этого года более 50 шахтеров оказались под завалами после оползня в Китае.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ