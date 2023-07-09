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Оползень сошел в Китае, девять человек пропали без вести

Оползень сошел в Китае, девять человек пропали без вести Фото: Xinhua
В центральной части Китая в провинции Хубэй после схода массивного оползня спасли пять человек, пропали без вести девять, сообщает Zakon.kz.

По информации Синьхуа, оползень объемом более 500 000 кубических метров обрушился на строительную площадку в деревне Юешань Туцзяского автономного округа Уфэн около 16:00 субботы.

Из-под завалов вытащили пять человек. Спасательные работы продолжаются.

Ранее в феврале этого года более 50 шахтеров оказались под завалами после оползня в Китае.

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