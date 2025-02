Несколько десятков человек пропали без вести во время схода оползня в Китае

По данным агентства Xinhua, оползень разрушил 10 домов.

Также известно, что председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для предотвращения жертв.

Ведутся поисково-спасательные работы.

🚨#BreakingNews Over 30 people missing in Sichuan landslide. 10 households buried in Junlian County, as rescue efforts continue. #Sichuan #Landslide pic.twitter.com/dp7id7Vj6I