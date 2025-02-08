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Мир

Несколько десятков человек пропали без вести во время схода оползня в Китае

оползень в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 15:45 Фото: скриншот видео
8 февраля в 08:50 по времени Астаны в одном из поселков в районе города Ибинь на юго-западе Китая произошел сход оползня. В результате ЧП без вести пропали более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Xinhua, оползень разрушил 10 домов.

Также известно, что председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для предотвращения жертв.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее из-за стихийного бедствия на северо-западе Австралии погиб один человек и еще тысячи людей были экстренно эвакуированы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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