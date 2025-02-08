Несколько десятков человек пропали без вести во время схода оползня в Китае

Фото: скриншот видео

8 февраля в 08:50 по времени Астаны в одном из поселков в районе города Ибинь на юго-западе Китая произошел сход оползня. В результате ЧП без вести пропали более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Xinhua, оползень разрушил 10 домов. Также известно, что председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для предотвращения жертв. Ведутся поисково-спасательные работы. 🚨#BreakingNews Over 30 people missing in Sichuan landslide. 10 households buried in Junlian County, as rescue efforts continue. #Sichuan #Landslide pic.twitter.com/dp7id7Vj6I — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 8, 2025 Ранее из-за стихийного бедствия на северо-западе Австралии погиб один человек и еще тысячи людей были экстренно эвакуированы.

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