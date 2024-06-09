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Еще два участка дороги закроют в Астане на ремонт

закрытая улица, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 17:33 Фото: freepik
В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили астанчан о перекрытии нескольких улиц в период с 9 по 12 июня, сообщает Zakon.kz.

С 22:00 9 июня до 22:00 10 июня текущего года пересечение проспекта Кабанбай Батыра и улицы Хусейн бен Талал будет полностью перекрыто в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия.

перекрытие улицы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 17:33

Фото: акимат Астаны

С 10 по 12 июня текущего года участок улицы Игилик от ул. Жанажол до ул. Тайбурыл будет полностью перекрыт в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия.

перекрытие улицы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 17:33

Фото: акимат Астаны

Также в столице перекроют участок развязки Сарайшык – Мангилик Ел до 10 июня.

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