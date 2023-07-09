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Несколько столичных автобусных маршрутов изменили схемы движения

Несколько столичных автобусных маршрутов изменили схему движения Фото: Zakon.kz
В столице девять автобусных маршрутов временно изменили cхемы движения из-за ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

Как пишет City Transportation Systems, это связано с проведением ремонтных работ.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№12, 17, 21, 26, 36, 46, 50, 53, 54," – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что участки двух улиц в столице закроют на ремонт.

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