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Пожар на алматинской барахолке потушен

Пожар на алматинской барахолке потушен Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Сотрудники ДЧС города Алматы ликвидировали пожар на оптовом рынке "Кенжехан-2", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС города Алматы сообщили, что пожарные были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 118/4.

Горели складские помещения контейнерного типа на общей площади 290 кв.м. На месте был развернут оперативный штаб, созданы три участка тушения пожара – введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров.


Несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно-материальными ценностями, большое количество автотранспорта и людей на территории рынка, пожар локализован в 12:52. Жертв и пострадавших нет.

В 14:05 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте были задействованы силы и средства ДЧС – 74 чел. л/с и 20 ед. техники и других служб города.

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