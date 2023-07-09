ЦИК Узбекистана: К 15:00 явка на выборах составляет более 60%

К 15:00 в Узбекистане на досрочных выборах президента проголосовало более 60% избирателей, передает Zakon.kz.

По данным на 15:00 явка на досрочных выборах президента в Узбекистане составила 60,74%, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Из 19,27 миллиона зарегистрированных избирателей голоса отдали 11,705 млн, говорится в сообщении.

Самая высокая явка отмечена в Андижанской области — 67,36%, самая низкая — в Ташкенте — 50,15%.

Выборы уже признали состоявшимися, так как на участки пришло более 33% зарегистрированных избирателей.

На выборах в Узбекистане смогут проголосовать почти 19,6 млн зарегистрированных избирателей. Всего организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах.

Голосование началось в 08:00 (09:00 по времени Астаны) и продлится до 20:00 (23:00 по времени Астаны).

По информации ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

В Узбекистане проходят досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет.