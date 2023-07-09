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В ВКО произошли две смертельные аварии

ДТП Фото: polisia.kz
Три человека погибли в результате ДТП на трассах Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В первом случае трагедия произошла 9 июля около 11:50 на 1247 км трассы Омск-Майкапчагай в районе пересечения сел Кенсай и Жарсу. В результате ДТП погиб 6-летний ребенок.

"Другое смертельное ДТП произошло около 13:30 на 53 км трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи, в результате которого двое человек погибли и несколько пассажиров получили телесные повреждения", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

По обоим фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы.

"Уважаемые водители, призываем строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и следить за исправностью своих транспортных средств!" – обратились полицейские к водителям.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области за сутки к травматологам обратились свыше 440 человек.

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