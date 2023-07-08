В Карагандинской области за сутки к травматологам обратились свыше 440 человек

Экстренный брифинг из-за увеличения числа травмированных в Карагандинской области собрал руководитель ситуационного центра многопрофильной больницы им. Х.Ж. Макажанова Ерик Шонбаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, система здравоохранения столкнулась с непростой ситуацией.

"Это были тяжелейшие сутки для системы здравоохранения и иных служб. Сегодня в травматологический центр Карагандинской области 441 человек. За медицинской помощью, с травмами. Из них 36 были госпитализированы на стационарное лечение. Это очень большое количество и очень тяжелые травмы". Ерик Шонбаев

Он отметил, что по области в результате ДТП пострадали 19 человек. С уличной травмой обратились в медорганизации 205 человек. То есть практически половина всех пострадавших.

"Из них 37% это дети, то есть лишний раз подтверждает тот факт, что дети находятся без контроля взрослых, без защитных приспособлений катаются на велосипедах, роликах, самокатах и пользуются всем тем арсеналом развлечений, который имеется на данный момент", – отметил врач.

Медработник также призвал соблюдать правила дорожного движения.

"Пожалуйста, обезопасьте себя, обезопасьте своих родных, близких. Для водителей и пешеходов, сейчас не зима, нет гололеда, хорошая видимость. Соблюдайте ПДД. Если у вас на заднем сиденье находятся пассажиры, заставляйте их пристегиваться. В противном случае просто отменяйте поездку, не совершайте преступлений. Не дайте людям погибнуть", – призвал Шонбаев.

Кроме того, он отметил, что много нареканий есть к пешеходам.

"Дети, да и взрослые, на пешеходные переходы и вне их выбегают под колеса машины. Просто не глядя по сторонам. Случаются наезды, тяжелые травмы вплоть до летальных исходов. Родители, проведите беседу с детьми, (...) приобретите средства защиты для катания на велосипедах и роликах, чтобы не было нужды их потом оперировать, чтобы они не становились инвалидами. Нам нужна здоровая нация, здоровые люди", – резюмировал врач.

Ранее, 2 июля, на трассе Ботакара – Доскей в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области произошел наезд на стадо коров и детей, которые ехали на мотоцикле.

3 июля в Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, какие травмы получили двое детей, пострадавшие в ДТП в Бухар-Жырауском районе региона.

