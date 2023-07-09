Чем опасно купание в фонтанах

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный предупредил о том, что купание в фонтанах может обернуться заражением опасными патогенами, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что фонтан не предназначен для питья или купания, потому не укомплектован системами очистки, как в бассейнах.

"В фонтаны не добавляют обеззараживающие вещества, такие как хлор. Соответственно, в такой воде обитает множество патогенных микроорганизмов. Они попадают туда с пылью, а также их приносят различные городские птицы и бродячие животные. А человек, решивший окунуться в фонтан, рискует ими заразиться", – рассказал эксперт "Газете.Ru".

По его словам, в воде могут быть паразиты, которые при попадании в глаза и в уши вызывают нагноение и воспаление. А на коже, уточнил эксперт, может появиться сыпь и сильно зудящие покраснения.

"В фонтане могут присутствовать возбудители острых кишечных инфекций: энтеро- и ротавирусы, кишечная палочка, сальмонеллы и шигеллы – возбудители дизентерии. Встречаются в фонтанах и более опасные патогены: при попадании в желудочно-кишечный тракт они вызывают холеру и брюшной тиф. Кроме того, в воде хорошо сохраняется вирус гепатита А – он поражает печень и нарушает ее функцию", – предостерег Банный.

Кроме того, специалист напомнил, что незнание устройства фонтана может привести к травме – механической или электрической, если человек неудачно прикоснется к какому-нибудь проводу.

"Потому в фонтаны не стоит залезать ни взрослым, ни детям. Если хочется искупаться – лучше отдать предпочтение городским открытым бассейнам, которые начинают работать в летнее время. Благоустроенные пляжные зоны с бассейнами отвечают всем санитарным требованиям. Вода в них фильтруется и обеззараживается. Кроме того, берутся пробы, чтобы контролировать ее качество", – заключил врач.

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