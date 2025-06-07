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Врач перечислил опасные инфекции, которыми можно заразиться при купании

Знак купание запрещено, купание запрещено, запрет на купание, запрещено купаться , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 09:48 Фото: pexels
При купании в водоемах всегда есть риск заражения инфекционными болезнями. Опасность возрастает в разы во время долгой жары, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказал доктор Михаил Лебедев.

"При оценке рисков заражения важно учитывать климатическую зону расположения водоема. В жарких странах риск инфицирования возбудителями различных инфекций (в том числе и экзотических) увеличивается. Но даже в средней полосе при установившейся на долгое время жаре инфекционная опасность возрастает", – отметил врач.

Самое распространенное заболевание, которым можно заразиться при купании, – так называемый зуд купальщика или церкариоз, шистосомозный дерматит.

"Это распространенная и очень неприятная болезнь, хотя в целом не опасная. При этой болезни поражаются кожные покровы человека плавающими в воде личинками плоского червя шистосомы (церкарии), источником которых являются утки и пресноводные моллюски. Возникает выраженный кожный зуд, отечность, высыпания. Длится болезнь от нескольких часов до двух недель, тяжелее протекая у детей", – рассказал Лебедев.

По его словам, среди заболеваний с водным путем инфицирования важнейшее место занимают острые кишечные инфекции:

  • эшерихиозы (вызываемые кишечной палочкой);
  • шигеллез (бактериальная дизентерия);
  • норовирусная и ротавирусная инфекции;
  • аденовирусная кишечная инфекция.
"Самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения считается холера. Ее вспышки до сих пор регистрируют в жарких странах с не самой лучшей санитарно-гигиенической обстановкой. Через воду также могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б. При купании в водоемах со стоячей водой возможно заражение водной лихорадкой или лептоспирозом – тяжелым инфекционным заболеванием, носителями возбудителя которого чаще всего являются грызуны, реже – крупный рогатый скот и свиньи", – отметил доктор.

Через воду также передается гепатит А. Это заболевание распространено повсеместно, но чаще – в регионах с низким уровнем гигиены. От вирусного гепатита А надежно защищает вакцинация.

"Полностью безопасное купание возможно только в местах специально для этого отведенных. Если висит табличка "Купаться запрещено!", то висит она не для красоты. Раз это написано, значит причина есть и не стоит рисковать", – заключил доктор.

Ранее санитарные врачи разъяснили казахстанцам, почему нельзя купаться в фонтанах. Оказалось, что это может обернуться не только штрафом за нарушение общественного порядка, но и серьезными заболеваниями. 

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Андрей Дюсупов
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