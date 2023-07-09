В Алматы в ряде микрорайонов отключат холодную воду

Пресс-служба ГКП "Алматы су" предупредила алматинцев о том, что в ряде микрорайонов города временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

11 июля с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе в мкр. "Жетысу-2".



11 июля с 8:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в Бостандыкском районе в контуре улиц Ходжанова-Байкадамова-Гагарина-Тажибаевой.

12 июля с 9:00 до 18:00 подача воды временно будет приостановлена потребителям, расположенным в Наурызбайском районе в контуре улиц Культобе-Бердибай-Музбалак-Аскарова.

13 июля с 9:00 до 20:00 будет приостановлена подача воды в жилые и административные здания в Ауэзовском районе в контуре улиц Толе би-Саина-р. Большая Алматинка (озеро Сайран)-Жубанова.

13 июля с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет ограничена потребителям мкр. Кокжиек Жетысуского района.

"Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения", – говорится в сообщении.

Ранее на один день в ряде микрорайонов Алматы отключали горячую воду.