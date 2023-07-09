В Жетысуской области вода со склона залила два участка дороги

ЧП произошло 9 июля текущего года в 19:41 в Кербулакском районе Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на автодороге областного значения сообщением "Карашокы – Сарыозек" (автодорога находится на реконструкции с 2023 г.), из-за дождя сформировался склоновой сток, который "по естественной полости, уперевшись в вышеуказанную автодорогу, проделал проран, по предварительной информации, в двух местах, где установленные трубчатые переходы (трубчатые переходы диаметром 0,75 см. не справились с объемом прибывшей воды)".

В результате происшествия жертв и пострадавших не имеется.

"Дождь прекратился, уровень воды спал. На месте находятся силы и средства местных исполнительных органов, полиции, органов ЧС. Имеется объездная грунтовая дорога. Выставлен посты безопасности сотрудниками полиции". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Ранее, 7 июля, сообщалось, что в Алматы из-за дождей затопило дома.